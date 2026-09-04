Bageshwar News: सिटी में आज

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नुमाइशखेत में पिथौरागढ़ और मध्य प्रदेश के बीच फुटबाल प्रतियोगिता दोपहर तीन बजे से।



अनशन

कपकोट के फुलवाड़ी में सड़क के लिए ग्रामीणों का क्रमिक अनशन सुबह 10 बजे सेे।



नगर भ्रमण

बागेश्वर में राधा-कृष्ण की झांकी का नगर भ्रमण सुबह 11 बजे से