Bageshwar News: भीताड़ी में मकान ध्वस्त, चार परिवारों के आंगन बहे, बंद छह सड़कों ने बढ़ाई आफत

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जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार ग्राम भीताड़ी निवासी चंपा देवी पत्नी किशन राम का आवासीय मकान बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा ग्राम तड़ीगांव निवासी विमला देवी, ग्राम ग्वाड़ निवासी दीवानी देवी, ग्राम बिनसर निवासी महेश लाल और ग्राम झिरौली निवासी महेश चंद्र के मकानों के आंगन भू-कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आंगन ढहने से इन मकानों को सीधा खतरा पैदा हो गया है जिसके बाद प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तुरंत सुरक्षात्मक कदम उठाने और मुआवजे की गुहार लगाई है। बारिश के कारण धैना-लखनी, पालड़ीछीना-जैन करास, जैंसर-रियूनी लखमार, कपकोट-पिंडारी, बदियाकोट-बोरबलड़ा व बघर मोटर मार्ग मलबा आने से बंद पड़े हैं। इसमें धैना-लखनी सड़क बीते दो महीनों से बंद पड़ी है जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। संवादकपकोट। दुगनाकुरी क्षेत्र की ग्राम सभा वडयूडा में बीते दिनों हुई भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित स्वर्गीय सुंदर राम, कीड़ी देवी, खुशाल राम और रमेश राम के क्षतिग्रस्त मकानों व हरू सैम मंदिर परिसर में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। पीड़ितों को सांत्वना देते हुए ऐठानी ने कहा कि यह खड़िया खनन प्रभावित क्षेत्र है इसलिए प्रशासन को चाहिए कि खनन न्यास के जरिये आपदा पीड़ितों को तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि उचित मुआवजा दिलाने के लिए मामला शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। इस मौके पर कुंदन प्रसाद, प्रमोद उपाध्याय, गणेश सुरकाली, विक्रम सुरकाली, सुरेंद्र कुमार व मदन गोस्वामी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। संवादकपकोट। बागेश्वर-मुनस्यारी-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर असों के पास एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। कपकोट से बागेश्वर की ओर आ रहा एक बाइक सवार बरसाती नाले के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित होकर दूर जा छिटका। गनीमत रही कि चालक तेज बहाव की चपेट में आने से बच गया और उसे गंभीर चोट नहीं आई। मोटरसाइकिल नाले के बीच पत्थरों में फंस गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने भारी मशक्कत कर बाइक को नाले से बाहर निकाला। संवाद