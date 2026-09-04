Bageshwar News: तीन दिनों से ठप पेयजल आपूर्ति, टैंकरों से बांटा पानी

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ग्रामीणों ने बताया कि तीन दिनों से पेयजल लाइन बाधित होने के कारण टीटबाजार क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित हो गई। लोगों को पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। पेयजल संकट को देखते हुए जल संस्थान ने शुक्रवार को गरुड़ और टीटबाजार में टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरित किया। इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता नीरज बिष्ट ने बताया कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन को दुरुस्त करने और नई लाइन बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। रविवार से पेयजल आपूर्ति सुचारू किए जाने की उम्मीद है। तब तक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

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गरुड़(बागेश्वर)। बीते दिनों भारी बारिश से गरुड़ गंगा का जलस्तर बढ़ने से पेयजल लाइन का अधिकांश क्षेत्र बह गया। क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप होने से विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित होने के कारण टैंकरों से पेयजल मुहैया कराया जा रहा है।