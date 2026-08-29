Bageshwar News: कोसी तट पर नई जनेऊ धारण कर निभाई वर्षों पुरानी परंपरा

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ग्रामीण भोपाल सिंह भाकुनी ने बताया कि कोसी नदी के तट पर सुबह-सुबह सामूहिक रूप से होने वाला यह धार्मिक अनुष्ठान ग्राम पंचायत शैल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। रक्षाबंधन के माध्यम से यहां भाई-बहन के स्नेह के साथ धार्मिक आस्था, सामाजिक एकजुटता और पौराणिक परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिलता है। विज्ञापन

यहां महिपाल सिंह भाकुनी, भोपाल सिंह भाकुनी, आनंद सिंह भाकुनी, मनीष भाकुनी, आनन्द सिंह भाकुनी, हरीश भाकुनी आदि मौजूद थे। ग्रामीण भोपाल सिंह भाकुनी ने बताया कि कोसी नदी के तट पर सुबह-सुबह सामूहिक रूप से होने वाला यह धार्मिक अनुष्ठान ग्राम पंचायत शैल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। रक्षाबंधन के माध्यम से यहां भाई-बहन के स्नेह के साथ धार्मिक आस्था, सामाजिक एकजुटता और पौराणिक परंपराओं का सुंदर संगम देखने को मिलता है।यहां महिपाल सिंह भाकुनी, भोपाल सिंह भाकुनी, आनंद सिंह भाकुनी, मनीष भाकुनी, आनन्द सिंह भाकुनी, हरीश भाकुनी आदि मौजूद थे।

सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत शैल में वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई गई। पर्व के अवसर पर गांव के पुरुषों ने सुबह कोसी नदी के तट पर एकत्र होकर सामूहिक रूप से नई जनेऊ धारण की। कुल पुरोहित के विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच ग्रामीणों ने नदी के पवित्र जल को साक्षी मानकर पुरानी जनेऊ का त्याग किया और परिवार व क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।