Bageshwar News: 23 और 24 सितंबर को आयोजित होगी ब्लॉक स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता

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ब्लॉक संयोजक मोहन चंद्र जोशी ने बताया कि प्रतियोगिताएं सीईओ कार्यालय सभागार और जीआईसी में संपन्न होंगी। 23 सितंबर को कनिष्ठ वर्ग और 24 सितंबर को वरिष्ठ वर्ग की 6-6 स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनमें संस्कृत श्लोकोच्चारण, निबंध, वाद-विवाद, आशुभाषण, समूहगान और संस्कृत नाटक शामिल हैं। संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। यहां चयनित प्रतिभागी जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्लॉक संयोजक ने सभी प्रतिभागियों से समय पर पहुंचने की अपील की है। संवाद

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बागेश्वर। उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम हरिद्वार की पहल पर में आगामी 23 और 24 सितंबर को बागेश्वर में ब्लॉक स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।