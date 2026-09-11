Almora News: एशियन सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के तन्मय-आदित्य का शानदार प्रदर्शन

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दोनों खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले में चीन की जोड़ी को 16-14, 12-15, 15-13 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ तन्मय और आदित्य ने प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर दिया है। विज्ञापन



उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव बीएस मनकोटी ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर संघ की अध्यक्ष अलकनंदा अशोक समेत उत्तराखंड बैडमिंटन परिवार और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। सभी ने सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। दोनों खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले में चीन की जोड़ी को 16-14, 12-15, 15-13 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ तन्मय और आदित्य ने प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर दिया है।उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव बीएस मनकोटी ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर संघ की अध्यक्ष अलकनंदा अशोक समेत उत्तराखंड बैडमिंटन परिवार और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। सभी ने सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

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अल्मोड़ा। एशियन सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। आठ से 13 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता के अंडर-15 बालक युगल वर्ग में हल्द्वानी निवासी तन्मय वर्मा और देहरादून निवासी आदित्य सिंह नेगी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।