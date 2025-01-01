Almora News: मां नंदा की आराधना से भक्तिमय हुआ टेड़ागांव

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आयोजन में कोट्यूड़ा, नौगांव, पैली, नयोनी समेत आसपास के विभिन्न गांवों से देव डंगरिये पहुंचे। उनके पहुंचने पर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। बार भरने के साथ ही क्षेत्र की ड्योड़ियों में मां नंदा की पूजा-अर्चना शुरू हो गई।दिनभर धार्मिक अनुष्ठान हुए। रात में मां नंदा देवी के पारंपरिक गीतों का आह्वान किया जाएगा। ग्रामीण सामूहिक रूप से मां नंदा की आराधना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे।मां नंदा की आराधना से जुड़ी यह परंपरा क्षेत्र की लोक आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयोजन में कुबेर कठायत, दिगम्बर सिंह नेगी, शिवराज सिंह, रमेश सिंह, कैलाश सिंह, उमेद सिंह नेगी, मदन खुराना, धन सिंह भेलवाल, नरेंद्र मेहरा, नरेंद्र गिरी, भगवत रावत, दलीप सिंह और दानी राम आदि मौजूद रहे।