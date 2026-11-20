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शुक्रवार सुबह से ही बस स्टेशनों पर यात्रियों की चहल-पहल शुरू हो गई थी। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में नौकरी व पढ़ाई करने वाले युवाओं के लौटने से रोडवेज बसों में सीटों के लिए मारामारी देखी गई। कई यात्रियों को अग्रिम टिकट न मिलने के कारण अगली बस के इंतजार में स्टेशन पर ही खड़े रहना पड़ा। वहीं केमू के बस स्टेशन पर भी यही स्थिति रही। हल्द्वानी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रानीखेत और गंगोलीहाट सहित अन्य पर्वतीय रूटों पर जाने वाली केमू की बसें भी यात्रियों से खचाखच भरी रहीं। मैदानी इलाकों की ओर जाने वाले कई यात्री पहले केमू की बसों से हल्द्वानी पहुंच रहे हैं ताकि वहां से आगे के लिए ट्रेन या अन्य बसें पकड़ सकें।यात्रियों के मुताबिक पर्याप्त बसें उपलब्ध हैं। नियमित सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, इसलिए फिलहाल अतिरिक्त बसें चलाने की कोई जरूरत नहीं है।धर्मानंद जोशी, एजीएम रोडवेज डिपो अल्मोड़ाकैंची में जाम से परेशानीकैंची में जाम के चलते कई बार यात्रियों की ट्रेन छूट जा रही है जिससे उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मनोज जोशी ने बताया कि वह परिवार के साथ दिल्ली जा रहे थे। हल्द्वानी से 8:50 बजे उनकी ट्रेन थी। कैंची में जाम के चलते वह समय से नहीं पहुंच सके और उनकी ट्रेन छूट गई। उन्होंने बताया कि उन्हें बस से सफर करने को मजबूर होना पड़ा।