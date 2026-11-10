Almora News: 56 मिनट तक बरसे पत्थर, कोट्यूड़ा के रवि ने सबसे पहले नदी का पानी पीकर जीती बग्वाल

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पाषाण युद्ध में पाटिया, भटगांव और कसून के बग्वालीवीर नदी के एक तरफ से मैदान में उतरे जबकि दूसरी ओर कोट्यूड़ा गांव के वीरों ने मोर्चा संभाला। दोनों दलों के बीच पत्थर बरसाने का सिलसिला चलता रहा। बग्वाल जीतने के लिए दोनों ओर के वीर एक-दूसरे को नदी तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते रहे। आखिरकार कोट्यूड़ा के रवि सिंह बिष्ट सबसे पहले नदी का पानी पीने में सफल रहे। उनके पानी पीते ही शंख ध्वनि हुई और पत्थरों की बरसात थम गई।पानी पीने वाला दल होता है विजयीपाटिया में गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल खेलने की परंपरा है। इसमें दो खामों के बग्वालीवीर एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। जो दल दूसरे दल के हमलों से बचते हुए सबसे पहले पंचघटिया नदी में उतरकर पानी पी लेता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। पिछले वर्ष पाटिया-भटगांव के बग्वालीवीरों ने बग्वाल जीती थी।ढोल-नगाड़ों के नाद से बढ़ता रहा रणबांकुरों का जोशबग्वाल के दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज से पूरा क्षेत्र उत्साह से सराबोर रहा। ढोल की थाप के बीच दोनों ओर के बग्वालीवीर पूरे जोश के साथ पत्थर बरसाते रहे। युद्ध के दौरान घायल होने वाले वीरों का स्थानीय स्तर पर उपचार किया गया। परंपरा के अनुसार घावों पर मिट्टी लगाकर प्राथमिक उपचार भी किया जाता है।बच्चों से बुजुर्गों तक में दिखा उत्साहपाषाण युद्ध देखने के लिए बसौली, ताकुला, खड़ाऊ, चुराड़ी, पाटिया, भटगांव, कोट्यूड़ा, कसून, भेटुली, जाखसौड़ा, मैचोर और पिल्खा सहित आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में बग्वाल को लेकर खासा उत्साह रहा। लोगों में इस पारंपरिक युद्ध को मोबाइल में कैद करने की होड़ लगी रही। दर्शकों ने अलग-अलग स्थानों से फोटो और वीडियो बनाए। वहां क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनू कुमार, प्रधान भावना आर्या, ललित प्रसाद, जीवन लाल, संजय, बंशी लाल, जगदीश राम, प्रधान प्रतिनिधि भुवन चंद्र आर्या, विनोद सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह बिष्ट, राजेंद्र सिंह बिष्ट, मनोज सिंह बिष्ट, दया पांडे आदि मौजूद रहीं।