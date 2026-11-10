Almora News: 10 लाख की लागत से होगा मल्ला धनेटा के बदरीनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण

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मंदिर समिति के सदस्य केडी ध्यानी ने बताया कि बदरीनाथ मंदिर के प्रति क्षेत्र के लोगों में गहरी आस्था है। यहां स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही शहरी क्षेत्रों से भी लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इसके सौंदर्यीकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी। मंदिर परिसर का विकास होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धनराशि स्वीकृत होने पर श्री बदरीनाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र ध्यानी, सतीश चंद्र, नंद किशोर, भैरव दत्त, एनवी ध्यानी, केशव दत्त, शिवदत्त ध्यानी, ख्याली दत्त, कैलाश चंद्र सहित समस्त ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री और विधायक महेश जीना का आभार जताया।चार लाख से छात्र-छात्राओं को मिली रैंप की सौगातअल्मोड़ा। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान अल्मोड़ा में छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए चार लाख रुपये से रैंप का निर्माण हुआ। विधायक निधि से अस्तित्व में आए रैंप से विद्यार्थियों के एक अब एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचना आसान होगा।जिले के युवाओं को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देने को वर्ष 1987 में धार की तूनी के समीप पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया। वर्तमान में नगर सहित जिले के ताकुला, लमगड़ा, बसौली, सोमेश्वर और हवालबाग आदि क्षेत्रों के 255 छात्र-छात्राएं यहां विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अच्छी खबर है कि विद्यार्थियों की सुविधाओं का विस्तार करते हुए यहां आईटी संकाय से एडमिन ब्लॉक तक रैंप का निर्माण किया गया है। इस पहल से दिव्यांग विद्यार्थियों को काफी राहत पहुंचेगी। इसके साथ ही रैंप के ऊपर टिन शेड भी लगाई गई है। इससे बारिश के दौरान छात्र-छात्राओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेेगा। चार लाख रुपये की विधायक निधि से रैंप का निर्माण होने से विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कान है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान अल्मोड़ा की प्रधानाचार्य रेखा असवाल ने बताया कि विधायक निधि से तैयार रैंप से संस्थान के विद्यार्थियों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं रैंप के ऊपर टिन शेड भी लगाई गई है। इससे बारिश के दौरान भी विद्यार्थियों की आवाजाही सुगम होगी।