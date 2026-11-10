Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Hotel and homestay operators should be granted relief on registration fees: Himanshu Upadhyay

होटल-होमस्टे कारोबारियों को पंजीकरण शुल्क में मिले राहत: हिमांशु उपाध्याय

Tue, 10 Nov 2026 10:12 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 10 Nov 2026 10:12 PM IST
विज्ञापन
Hotel and homestay operators should be granted relief on registration fees: Himanshu Upadhyay
रानीखेत (अल्मोड़ा) । होटल एसोसिएशन रानीखेत के अध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन व्यवसाय की अहम भूमिका है। प्रदेश के हजारों परिवार होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों की समस्याओं को समझते हुए सरकार को उनके हित में व्यावहारिक निर्णय लेने चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि होटल एवं होमस्टे के पंजीकरण तथा प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकरण की व्यवस्था के तहत निर्धारित शुल्क को लेकर छोटे और मध्यम कारोबारियों को राहत दी जानी चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और व्यवसायियों के अनुकूल होनी चाहिए।
विज्ञापन

उपाध्याय ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। छोटे होटल संचालकों और होमस्टे व्यवसायियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस दिशा में सकारात्मक पहल करने की मांग की, ताकि पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed