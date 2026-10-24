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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Staging of the 'Tadka Vadh' (slaying of Tadka) at the Chilianaula Ramlila

Almora News: चिलियानौला रामलीला में ताड़का वध का मंचन

Sat, 24 Oct 2026 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:54 PM IST
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Staging of the 'Tadka Vadh' (slaying of Tadka) at the Chilianaula Ramlila
रानीखेत (अल्मोड़ा)। नगरपालिका चिलियानौला में आयोजित शरदकालीन रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन ताड़का वध, अहिल्या शाप मोचन और गौरी पूजन सहित विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को रामायण के प्रसंगों से रूबरू कराया। रामलीला देखने के लिए क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह रहा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुंदर सिंह कुवार्बी ने आयोजन में सहयोग के लिए कलाकारों और क्षेत्रवासियों का आभार जताया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अरुण रावत, चंद्रा बोरा, पूर्व प्रधान कवींद्र कुवार्बी, प्रधान प्रतिनिधि नवीन बोरा, मुकुल सती आदि रहे।
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