Almora News: राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर आशाओं का प्रदर्शन

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शनिवार को द्वाराहाट इकाई की कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। उन्होंने 22 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए कूच करने की बात कही। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष ललिता मठपाल, उमा पंत, बसंती देवी और कमला जोशी समेत अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

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रानीखेत (अल्मोड़ा)। रानीखेत में न्यूनतम वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों के लिए आशा कार्यकर्ता ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया।