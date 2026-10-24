अल्मोड़ा में भड़का ठेकेदारों का गुस्सा: लोनिवि दफ्तर में किया प्रदर्शन

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लोनिवि परिसर में हुई सभा के दौरान ठेकेदारों ने कहा कि रॉयल्टी दरों में अचानक की गई इस भारी वृद्धि से वर्तमान में चल रहे और आगामी सभी टेंडरों की निर्माण लागत आसमान छूने लगेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के किए गए इस बदलाव से स्थानीय ठेकेदारों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।ठेकेदारों ने लोनिवि के आला अधिकारियों के माध्यम से शासन को एक ज्ञापन भेजकर बढ़ी हुई रॉयल्टी दरों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की पुरजोर मांग की है। विभागीय कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद भी ठेकेदारों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी लामबंद होकर शहर के चौघानपाटा पहुंचे। यहां ठेकेदारों ने शासन के इस नए आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सार्वजनिक रूप से सरकारी आदेश की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया।लोनिवि परिसर में हुई सभा के दौरान ठेकेदारों ने कहा कि रॉयल्टी दरों में अचानक की गई इस भारी वृद्धि से वर्तमान में चल रहे और आगामी सभी टेंडरों की निर्माण लागत आसमान छूने लगेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के किए गए इस बदलाव से स्थानीय ठेकेदारों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ठेकेदारों ने लोनिवि के आला अधिकारियों के माध्यम से शासन को एक सख्त ज्ञापन भेजकर बढ़ी हुई रॉयल्टी दरों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की पुरजोर मांग की है।