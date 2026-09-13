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Almora News: बारिश में भरभराकर गिरी पुराने भवन की छत, परिवार ने भागकर बचाई जान

Sun, 13 Sep 2026 11:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sun, 13 Sep 2026 11:48 PM IST
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Roof of old building collapses during rain; family escapes to safety.
पाखुड़ा गांव में नुकसान का जायजा लेती प्रशासन की टीम। जागरूक पाठक
रानीखेत (अल्मोड़ा)। ताड़ीखेत ब्लॉक के पाखुड़ा गांव में बारिश के दौरान रविवार तड़के पुराने पत्थरों से बने भवन की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन स्वामी रविंद्र गयाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ घर में सो रहे थे। छत गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार जाग गया और आनन-फानन में बाहर निकलकर जान बचाई। हादसे में घर का सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। भवन के नीचे बने गोठ में बंधे पशु सुरक्षित रहे। सूचना पर नायब तहसीलदार राजेंद्र अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कर दी गई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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