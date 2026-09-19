Almora News: बस में अचानक बिगड़ी बुजुर्ग की तबीयत, दम तोड़ा

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जानकारी के अनुसार, ग्राम पीपना सल्ट निवासी हरिकृष्ण उपाध्याय (75) पुत्र दिवंगत उमाकांत उपाध्याय शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे रामनगर से मौलेखाल के लिए बस में सवार हुए थे। बस करीब 11 बजे मरचूला पहुंची, जहां उन्होंने चाय-नाश्ता किया। इसके बाद बस जैसे ही मरचूला से आगे बढ़ी और कुछ दूरी पर पहुंची, हरिकृष्ण उपाध्याय अचानक अपनी सीट से गिर पड़े।यात्रियों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया। बस परिचालक विजय सिंह ने तत्काल 108 एंबुलेंस को फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल पहुंचाया गया, पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।परिजनों के अनुसार हरिकृष्ण उपाध्याय की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी और उनका इलाज भी चल रहा था। उनके बेटे ललित उपाध्याय ने बताया कि उनके पिता मना करने के बाद भी अकेले मुंबई अपने भाई के घर से सफर कर रामनगर पहुंचे थे और शुक्रवार को गांव लौट रहे थे। उन्हें घटना की सूचना मिलने पर वह काशीपुर से देवायल अस्पताल के लिए रवाना हुए। परिजनों ने किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।