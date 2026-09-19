Almora News: छावनी परिषद रानीखेत ने रखा 30 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य

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रानीखेत (अल्मोड़ा)। छावनी परिषद रानीखेत की ओर से शुक्रवार को झूला देवी मार्ग स्थित वेस्ट व्यू के समीप एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बांज, फल्यांट, क्वैराल, देवदार और काफल समेत विभिन्न प्रजातियों के करीब 2000 पौधे लगाए गए। साथ ही स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान का भी शुभारंभ हुआ। सीईओ आकाश कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत इस वर्ष 30 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य है। वहां संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, मोहन नेगी, संजय पंत, उमेश पाठक, रमा नेगी, केके फर्त्याल, एपी सिंह, चंदन कुमार, गोपाल सिंह बिष्ट, कृपाल मेहरा, अकील अहमद सिद्दकी, गोपाल राम आर्या, डीएस राणा, चंद्रभानु राणा आदि मौजूद रहे।