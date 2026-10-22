Almora News: मांगों के लिए दसवें दिन भी क्रमिक अनशन पर डटे रहे आंदोलनकारी

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क्रमिक अनशन पर बृहस्पतिवार को हरिश्चंद्र, सुंदर सिंह मावड़ी, ईश्वर दत्त नैनवाल और शंभू दत्त शास्त्री बैठे। जिला पंचायत सदस्य सरस्वती किरौला और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कांता रावत ने एक दिवसीय धरने पर शामिल होकर आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। वहां समिति अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी, जीवन नेगी, अशोक कुमार, वीरेंद्र बिष्ट, मदन सिंह नेगी, गजेंद्र सिंह ढौड़ी, कुबेर सिंह कठायत सहित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि मौजूद रहे।ये हैं प्रमुख मांगेराजकीय महाविद्यालय चौखुटिया में बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं शुरू करने, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं की स्वीकृति, राजकीय पॉलिटेक्निक और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए, उपजिला चिकित्सालय की डीपीआर को स्वीकृति दिलाकर भवन निर्माण, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मासी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण, अगनेरी मंदिर क्षेत्र में रामगंगा नदी के दोनों तटों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य और रामनगर-चौखुटिया रेल लाइन का निर्माण किया जाए।