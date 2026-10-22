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अल्मोड़ा में हादसा: अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, अंदर फंसे चालक को दरवाजा काटकर सुरक्षित निकाला

Thu, 22 Oct 2026 09:48 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Published by: Renu Saklani Updated Thu, 22 Oct 2026 09:48 AM IST
सार

अल्मोड़ा के हवालबाग मार्ग पर बुधवार देर रात एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद गाड़ी में फंसे चालक को फायर रेस्क्यू टीम ने दरवाजा काटकर सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

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Almora accident car falls into gorge on hawalbagh road driver rescued by cutting vehicle door
चालक को निकाला गया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बुधवार देर रात हवालबाग मार्ग पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चालक दानेश्वर प्रसाद (34) गाड़ी के अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर रेस्क्यू टीम ने गाड़ी का दरवाजा काटकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दानेश्वर प्रसाद हवालबाग की आईसीआर कॉलोनी के निवासी हैं।

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रेस्क्यू के बाद परिजनों की मौजूदगी में उन्हें एंबुलेंस से बेस अस्पताल भेजा गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। रेस्क्यू टीम में लीडिंग फायरमैन किशन सिंह, चालक हरि अधिकारी, फायरमैन मोसिम अली, प्रेम सिंह, प्रियांशु कुमार और दीपक मार्छाल शामिल रहे।

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