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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Police hold night 'chaupal' in Kanha Jhankarsaim; raise awareness.

Almora News: कान्हा झांकरसैम में पुलिस की रात्रि चौपाल, किया जागरूक

Wed, 30 Sep 2026 02:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 30 Sep 2026 02:09 AM IST
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Police hold night 'chaupal' in Kanha Jhankarsaim; raise awareness.
अल्मोड़ा। थाना दन्या पुलिस ने ग्राम कान्हा झांकरसैम में रात्रि चौपाल लगाई। थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने ग्रामीणों की पुलिस संबंधी समस्याओं को सुना और कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया।
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चौपाल में पुलिस ने ग्रामीणों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्टिंग जैसे नए अपराधों से बचने के तरीके सिखाए। ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्रामीणों को नए कानून, महिला और बाल सुरक्षा, नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 के बारे में बताया। ग्रामीणों को बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराने के बाद ही किराये पर रखने के लिए जागरूक किया। संवाद
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