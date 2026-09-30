Almora News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 30 Sep 2026 02:09 AM IST
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रानीखेत के चिनियानौला में रामलीला की तालीम शाम तीन बजे से
अल्मोड़ा के त्रिपुरासुंदरी नवयुवक कला केंद्र में नंदादेवी रामलीला कमेटी की तालीम शाम सात बजे से।
तापमान
अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस
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आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मौसम साफ रहेगा।
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सूर्योदय: सुबह 06:01बजे
सूर्यास्त: शाम 06:12 बजे
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सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।
विज्ञापन
अल्मोड़ा के त्रिपुरासुंदरी नवयुवक कला केंद्र में नंदादेवी रामलीला कमेटी की तालीम शाम सात बजे से।
तापमान
अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस
आज का पूर्वानुमान :
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह 06:01बजे
सूर्यास्त: शाम 06:12 बजे
सोना 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम।
चांदी 2.40 लाख रुपये प्रति किलो।