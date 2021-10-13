Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Nitin won bronze in the 3000-meter race.

Almora News: 3000 मीटर दौड़ में नितिन ने जीता कांस्य

Fri, 06 Nov 2026 12:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 06 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Nitin won bronze in the 3000-meter race.
सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। राजकीय इंटर कॉलेज मनान के कक्षा 12वीं के छात्र नितिन बिष्ट ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रुद्रपुर में आयोजित प्रतियोगिता की 3000 मीटर दौड़ में नितिन ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता।
विज्ञापन

विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य डॉ. संजय पांडे ने नितिन की उपलब्धि पर खुशी जताई।
वहां खेल प्रशिक्षक गोपाल भोज, प्रवक्ता चंदन वर्मा, भारत भूषण छिमवाल, कैलाश आर्य, चंद्रशेखर पांडे, तारा उप्रेती, बसंती आर्य, अंजू जोशी, विनीता जोशी, दुहिता मर्तोलिया, अवंतिका शाह आदि रहीं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed