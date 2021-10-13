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Almora News: दीपावली शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील

Fri, 06 Nov 2026 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 06 Nov 2026 12:07 AM IST
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An appeal to celebrate Diwali in a peaceful and safe manner
स्याल्दे (अल्मोड़ा)। दीपावली पर्व को देखते हुए देघाट थाना पुलिस सतर्क हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने देघाट से स्याल्दे बाजार तक गश्त कर व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर दुकानदारों से त्योहार के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की। इस दौरान आतिशबाजी का सामान बेचने और उसके रखरखाव में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने व्यापारियों से दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की। संवाद
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