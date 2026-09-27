Almora News: निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं मिली लटवाल, उपाध्यक्ष बनीं भावना

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इसके साथ ही उत्तराखंड प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, देहरादून के सामान्य निकाय के गठन के लिए पुष्पा भाकुनी और गणेश सिंह के नामों की घोषणा की गई।वहीं अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की ओर से उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी के सामान्य निकाय के गठन के लिए चार प्रतिनिधियों का चयन किया गया। इनमें नरेंद्र राम, विमला देवी, महेश चंद्र सिंह और ललित मोहन सिंह लटवाल शामिल हैं।बैंक की प्रबंध समिति के कुल 13 निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश में संचालक निदेशक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। धौलादेवी निर्वाचन क्षेत्र में एक नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद वहां भी एक सदस्य संचालक निर्विरोध निर्वाचित हुआ।वहीं प्रबंध समिति के वार्ड संख्या नौ लमगड़ा के लिए हुए चुनाव में निदेशक पद पर हरीश सिंह विजयी घोषित किए गए थे। वार्ड संख्या 10 के चुनाव में विनीत बिष्ट निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य डेलीगेट्स के लिए कराई गई चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को समर्थकों ने बधाई दी।