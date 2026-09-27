फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Mili Latwal elected unopposed as President; Bhavna becomes Vice President.

Almora News: निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं मिली लटवाल, उपाध्यक्ष बनीं भावना

Sun, 27 Sep 2026 12:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sun, 27 Sep 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Mili Latwal elected unopposed as President; Bhavna becomes Vice President.
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की चुनाव प​क्रिया के बाद लोगों से मिलतीं नव निर्वाचित अध्यक्ष मिली लट
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी व एसडीएम संजय कुमार ने अध्यक्ष पद पर मिली लटवाल और उपाध्यक्ष पद पर भावना जोशी के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की।
विज्ञापन

इसके साथ ही उत्तराखंड प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, देहरादून के सामान्य निकाय के गठन के लिए पुष्पा भाकुनी और गणेश सिंह के नामों की घोषणा की गई।
विज्ञापन

वहीं अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की ओर से उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी के सामान्य निकाय के गठन के लिए चार प्रतिनिधियों का चयन किया गया। इनमें नरेंद्र राम, विमला देवी, महेश चंद्र सिंह और ललित मोहन सिंह लटवाल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैंक की प्रबंध समिति के कुल 13 निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकांश में संचालक निदेशक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। धौलादेवी निर्वाचन क्षेत्र में एक नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद वहां भी एक सदस्य संचालक निर्विरोध निर्वाचित हुआ।

वहीं प्रबंध समिति के वार्ड संख्या नौ लमगड़ा के लिए हुए चुनाव में निदेशक पद पर हरीश सिंह विजयी घोषित किए गए थे। वार्ड संख्या 10 के चुनाव में विनीत बिष्ट निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य डेलीगेट्स के लिए कराई गई चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को समर्थकों ने बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed