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बृहस्पतिवार को प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र भोटिया के नेतृत्व में नगर के ऑडिटोरियम परिसर के बाहर प्रर्दशन करते हुए जवानों ने कहा कि उनकी मांगों को सरकार अनदेखी कर रही है। समान कार्य के साथ समान वेतन और 365 दिन का रोजगार देने के लिए कई बार सरकार के समक्ष आवाज उठाई गई बावजूद उनकी बातों को नहीं सुना गया। उन्होंने दोनो मांगों से जुड़े प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाने की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे जवानों को कांग्रेस नेता बसंत कुमार का समर्थन मिला। प्रर्दशन में पंकज खेतवाल, माया गिरी, दीपा देवी, मनीष लाल, जगदीश चंद्र, मुन्नी रावत, राजन राम, रंजना गढि़या, पुष्पा देवी, सरोज, पनी राम, ललित मोहन आदि मौजूद रहे।