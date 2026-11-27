Almora News: कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों से किया संवाद, उठीं क्षेत्र की समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 27 Nov 2026 12:44 AM IST
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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अजय पाल और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजू भट्ट ने लखनाडी-मडी गांव में जनसभा कर ग्रामीणों से संवाद किया। इसमें टना, बरगला, ढामुक और सपणा गांवों के ग्रामीणों और महिलाओं ने भी भाग लिया। जनसभा में ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में तारबाड़, युवाओं के लिए खेल मैदान और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बारातघर निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद कई बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं। डॉ. पाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष राजू भट्ट, अमरजीत भाकुनी, जिला पंचायत सदस्य संतोष कुमार, ग्राम प्रधान कैलाश कुमार, रंजीत नयाल समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
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