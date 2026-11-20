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कोट

तड़म ग्राम सभा में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए जंगलों का प्राकृतिक पुनर्स्थापन और सोलर बाड़बंदी की जा रही है। इसका उद्देश्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाने के साथ ग्रामीणों की सुरक्षा है। - अभिमन्यु सिंह, डीएफओ, अल्मोड़ा वन प्रभाग

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अल्मोड़ा। जंगलों में घटते प्राकृतिक संसाधन के चलते वन्यजीव भोजन की तलाश में आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों की सुरक्षा और वन्यजीवों का अस्तित्व दोनों को खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग ने मोहान रेंज के तड़म ग्रामसभा के सभी तोकों से सटे जंगलों को वन्यजीवों के अनुकूल बनाने और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी पहल शुरू कर दी है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए यहां 60 लाख रुपये से जंगलों के प्राकृतिक पुनर्स्थापन का काम शुरू हो चुका है। वहीं 33 लाख रुपये की लागत से सौर ऊर्जा आधारित बाड़बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। वन विभाग के मुताबिक तड़म ग्राम सभा के तोक बौराड़ा, काठ की नाव, भटोली, घुकरकोट और खालगढ़ी में नौ किमी क्षेत्र में सोलर और जालीदार बाड़, 8.30 किमी क्षेत्र में जैविक बाड़ और 280 मीटर खाई का निर्माण किया गया है। बौराड़ा से घजीर तक चार किमी सड़क के दायरे में सौर लाइटें स्थापित की जा रही हैं ताकि ग्रामीणों की रात के अंधेरे में आवाजाही सुरक्षित हो सके। योजना के तहत जंगलों के पुनर्स्थापन के तहत जल स्रोतों का विकास, खरपतवार हटाने, जल संरक्षण और प्राकृतिक पुनर्जनन के माध्यम से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जंगलों में पानी और भोजन की उपलब्धता बढ़ाकर वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल वातावरण देना है।