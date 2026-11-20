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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। परिवहन विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को सोमेश्वर क्षेत्र के तीन विद्यालयों में पहुंचकर स्कूली बसों और अन्य वाहनों की सघन जांच की। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अनीता चंद के नेतृत्व में आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी अखिलेश चौहान ने आनंद वैली स्कूल सोमेश्वर, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर और रूप ज्योति जूनियर स्कूल गवालाकोट के वाहनों का निरीक्षण किया। इस दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, वाहन कर और परमिट सहित जरूरी दस्तावेज की जांच की गई। साथ ही प्राथमिक उपचार पेटी, डस्टबिन, अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरों जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी परखा गया। परिवहन विभाग के अनुसार, 16 नवंबर से अब तक जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न अनियमितताओं पर करीब 20 स्कूली वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। संवाद