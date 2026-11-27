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एसएसजे विश्वविद्यालय के अधीन परिसर और महाविद्यालयों में स्नातक पहले, तीसरे, पांचवें और स्नातकोत्तर पहले, तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं एक दिसंबर से शुरू होनी थी। इन सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 30500 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण किया लेकिन पंजीकरण के सापेक्ष महज 26000 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा के लिए आवेदन किया। हैरानी की बात है कि परिसर और महाविद्यालयों की ओर से इनमें से महज 17 हजार फार्म ही प्रमाणित किए गए है। निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म नहीं भरने और फार्म प्रमाणित नहीं होने से अब इन सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा ही स्थगित हो गई। विवि प्रबंधन के मुताबिक वर्तमान स्थिति को देखते ही निर्धारित तिथियों में अब परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। इस कारण एक दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं का रद्द किया जा रहा है। परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित परीक्षा तिथियां जारी की जाएंगी। ऐसे में अब परीक्षाओं के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।स्नातक तीसरे, पांचवें और स्नातकोत्तर तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरने के लिए चार दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया गया है लेकिन अब उन्हें परीक्षा फार्म भरने के लिए 500 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। तभी विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।स्नातक और स्नातकोत्तर पहले सेेमेस्टर के विद्यार्थियों को चार दिसंबर तक परीक्षाओं के लिए आवेदन करना होगा। पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी बगैर विलंब शुल्क चुकाए परीक्षा फार्म भर सकेंगे।कोटस्नातक तीसरे, पांचवें और स्नातकोत्तर तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों से परीक्षा फार्म भरने के लिए 500 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी चार दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म भर सकेंगे। विद्यार्थियों से अपील है कि तय तिथि तक परीक्षा फार्म भर लें।- प्रो. पंकज कुमार शाह, परीक्षा नियंत्रक, एसएसजे विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा