अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम के संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियों को दिल्ली ले जाने की सूचना से स्थानीय लोगों और पुजारियों में आक्रोश फैल गया। शनिवार सुबह केंद्रीय पुरातत्व विभाग की टीम अचानक जागेश्वर पहुंची। टीम के पहुंचते ही स्थानीय लोगों और पुजारियों ने मूर्तियों को दिल्ली ले जाने का विरोध शुरू कर दिया।

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स्थानीय लोगों और पुजारियों का कहना है कि ये प्राचीन मूर्तियां क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हैं। इनसे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। किसी भी कीमत पर इन मूर्तियों को जागेश्वर से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। इस दौरान पुरातत्व विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिली।