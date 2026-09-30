Almora News: दिनेश कुमार आर्या छात्रसंघ अध्यक्ष निर्वाचित
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 30 Sep 2026 02:09 AM IST
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अल्मोड़ा। राम सिंह धोनी महाविद्यालय जैंती में छात्रसंघ अध्यक्ष पद दिनेश कुमार आर्या, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर हेमा, कोषाध्यक्ष पद पर निशा नेगी और विवि प्रतिनिधि पद पर मनीष टम्टा निर्विरोध निर्वाचित हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमलता ओली ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में हेम चंद्र पंत, जाहिर अली सहित प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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