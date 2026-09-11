Almora News: सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में 14 सितंबर से देवी भागवत कथा

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कथा व्यास पंडित मनोज कृष्ण जोशी श्रद्धालुओं को श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। कथा के दौरान देवी महात्म्य, सनातन धर्म, भक्ति, संस्कार और सदाचार से जुड़े आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा।आयोजन समिति के अध्यक्ष किशन चंद्र तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। आयोजन के मुख्य यजमान बसंत बल्लभ तिवारी होंगे। कथा के समापन पर 23 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समिति ने श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है।