Almora News: देवेंद्र सिंह बिष्ट बने जागेश्वर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष

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पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान विक्रम सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में धौलादेवी ब्लॉक प्रमुख लीला बिष्ट, पीतांबर पांडे, दीवान सिंह भैसौड़ा, प्रशांत भैसौड़ा, पूरन बिष्ट, नरेंद्र बनौला, पूरन पाटनी, जगदीश प्रसाद, तारा महरा, दीवान राम, कुंदन कुंजवाल, कुंदन रौतेला, अर्जुन सिजवाली, निरंजन शर्मा आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान विक्रम सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में धौलादेवी ब्लॉक प्रमुख लीला बिष्ट, पीतांबर पांडे, दीवान सिंह भैसौड़ा, प्रशांत भैसौड़ा, पूरन बिष्ट, नरेंद्र बनौला, पूरन पाटनी, जगदीश प्रसाद, तारा महरा, दीवान राम, कुंदन कुंजवाल, कुंदन रौतेला, अर्जुन सिजवाली, निरंजन शर्मा आदि मौजूद रहे।

अल्मोड़ा। गुरड़ाबांज स्थित कांग्रेस कार्यालय में जागेश्वर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से ग्राम प्रधान गुरड़ा देवेंद्र सिंह बिष्ट को जागेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया।