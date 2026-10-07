फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Demand for transparency in the voters' list; Congress submits memorandum to the President.

Almora News: मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग, कांग्रेस ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

Wed, 07 Oct 2026 12:25 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Demand for transparency in the voters' list; Congress submits memorandum to the President.
अल्मोड़ा। निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता की मांग को लेकर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। महानगर अध्यक्ष तारा चंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ और ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

कांग्रेस ने मांग की कि उचित प्रक्रिया के बिना किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। राजनीतिक दलों और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण करने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आंकड़ों को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई।
विज्ञापन

इस दौरान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री केवल सती, जिला उपाध्यक्ष बीडी पांडे और आनंद सिंह बिष्ट, कविंद्र पंत, कमलेश कुमार व बिक्रम सिंह फर्त्याल समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed