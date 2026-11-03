फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Car falls into 50-foot-deep gorge near Dudodi; three injured

Almora News: दुदोड़ी के पास 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, तीन घायल

Tue, 03 Nov 2026 11:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Car falls into 50-foot-deep gorge near Dudodi; three injured
स्याल्दे (अल्मोड़ा)। डोटियाल-सराईखेत मोटर मार्ग पर दुदोड़ी के पास मंगलवार को एक कार करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि तीनों को हल्की चोटें आईं और सभी स्वस्थ हैं।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, सकनणा (मानिला) निवासी मोहन चंद्र पुत्र हरिदत्त, उनके पुत्र हेमंत कुमार और सराईखेत निवासी शिवा मंगलवार सुबह कार से मानिला मंदिर में पूजा करने गए थे। पूजा के बाद तीनों सराईखेत की ओर लौट रहे थे। दुदोड़ी के पास दूसरे वाहन को पास देते समय कार अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार हेमंत कुमार चला रहे थे। हादसे में तीनों को हल्की चोटें आईं। हेमंत कुमार सराईखेत में 108 सेवा में कार्यरत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed