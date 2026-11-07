Almora News: एआई से बनाया हेलीकॉप्टर क्रैश का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल

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पुलिस के अनुसार, बीते दो नवंबर को एक फेसबुक आईडी के माध्यम से हेलीकॉप्टर क्रैश होने की फर्जी सूचना प्रसारित की जा रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर लमगड़ा थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक और मोरनौला चौकी प्रभारी एसआई नरेश कोहली ने संबंधित सोशल मीडिया आईडी के यूजर की जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि जिस आईडी से वीडियो वायरल किया जा रहा था उसका संचालन एक नाबालिग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को मोरनौला चौकी बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी और उनकी काउंसलिंग की। पुलिस ने उन्हें एआई से तैयार फर्जी वीडियो और भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के दुष्परिणामों के बारे में समझाया। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की हिदायत दी। परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और बच्चे की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखने का आश्वासन दिया। सीओ बलवंत रावत ने बताया कि नाबालिग की काउंसलिंग की गई। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी खबर या वीडियो की सत्यता जांचे बिना उसे साझा न करें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें।

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अल्मोड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने का भ्रामक वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से तैयार किया गया था। पुलिस ने आमजन में भ्रम फैलने की आशंका को देखते हुए संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी जुटाई और यूजर के परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग की।