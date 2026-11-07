Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   A women's Ramlila will be staged in Ganai starting November 10.

Almora News: गनाई में 10 नवंबर से होगा महिला रामलीला का मंचन

Sat, 07 Nov 2026 11:45 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
A women's Ramlila will be staged in Ganai starting November 10.
चौखुटिया (अल्मोड़ा)। आदर्श महिला श्रीरामलीला समिति की ओर से गनाई में 10 नवंबर से महिला रामलीला का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समिति की ओर से क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करते हुए परिवार सहित रामलीला में पहुंचने की अपील की गई है। समिति ने आमंत्रण संदेश जारी कर कहा कि क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। रामलीला के माध्यम से कलाकार प्रभु श्रीराम के जीवन चरित्र का मंचन करेंगे। दर्शकों की उपस्थिति से कलाकारों का उत्साह बढ़ेगा और प्रभु श्रीराम के पावन दरबार की शोभा भी बढ़ेगी। समिति ने क्षेत्र के सभी भाई-बहनों से रामलीला में पहुंचकर श्रीराम चरित मंचन का आनंद लेने और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed