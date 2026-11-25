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निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, 17 से 24 नवंबर के बीच जिले में कुल 14535 फॉर्म-6 प्राप्त हुए। खास बात यह है कि केवल 21 और 22 नवंबर के दो विशेष अभियान दिवसों में ही 3 हजार से अधिक आवेदन आ गए। अब तक सदर विधानसभा में 4630, अमांपुर विधानसभा में 5064 और पटियाली विधानसभा 4659 आवेदन मिल चुके हैं।एडीएम आलोक गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले में आवेदन की स्थिति बेहतर चल रही है। पहले से आवेदन की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे जिले की बेहतर रैंकिंग रहने की उम्मीद है।विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची में नए वोटरों को जोड़ा जा रहा है। निर्वाचन आयोग उन युवाओं पर फोकस कर रहा है जिनकी उम्र वोट डालने के लायक हो गई है और अब तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। इसके लिए जिले में 1190 बूथों पर एसएसआर के तहत विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अब 28 और 29 नवंबर को दोबारा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा।सदर विधानसभा अमांपुर विधानसभा पटियाली विधानसभा24 नवंबर 835 621 93223 नवंबर 354 506 56222 नवंबर 1252 1387 125621 नवंबर 1088 1072 102120 नवंबर 536 483 37119 नवंबर 227 477 25918 नवंबर 229 369 18317 नवंबर 109 149 75कुल 4630 5064 4659