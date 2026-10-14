Kasganj News: जमीन अपने नाम कराने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

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मामों गांव निवासी छोटेलाल बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर युवक को चढ़े देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे।पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को समझाया और नीचे उतरने के लिए राजी किया। करीब आधे घंटे चले इस रेस्क्यू के बाद वह सुरक्षित नीचे आ गया।युवक के नीचे उतरने के बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके पिता जमीन उसके नाम नहीं कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया था। पुलिस ने उसे आवश्यक समझाकर छोड़ दिया है।वर्जनयुवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। मामले में युवक के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। - आंचल चौहान, सीओ