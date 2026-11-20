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दुर्गा कॉलोनी गली नंबर-2 निवासी कविता रानी पत्नी आशीष कुमार ने एसपी ओपी सिंह को दी शिकायत में बताया कि करीब एक माह पूर्व मोहल्ले में घर में घुसकर हुई छेड़छाड़ में उन्होंने लड़की की उसके भाई से फोन पर बात कराई थी जिससे जसवीर व उसके परिजन रंजिश मानने लगे।आरोप है कि 13 नवंबर 2026 की रात करीब 10:23 बजे जसवीर के बेटे कुलदीप ने कॉल कर बात के बहाने आशीष को बुलाया, जहां जसवीर, अरविन्द, कुलदीप, नीतू व नीटू ने हमला कर दिया। जसवीर के चाकू से चेहरे पर चोटें आईं और कुलदीप ने डंडे से सिर फाड़ दिया।बचाने पहुंचीं कविता व देवर आशू से भी मारपीट की गई और देवर के सिर में चोट आई। मोहल्ले वालों के बीच-बचाव के बाद घायल आशीष को अलीगढ़ रेफर किया गया। सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।