Kasganj News: एसिड पीने से युवती की हालत बिगड़ी, भर्ती

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किशोरी ने किया विषाक्त पदार्थ का सेवन

कासगंज। सोरेांजी के गांव नगला सामंती ने बुधवार को किसी बात से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नगला सामंती निवासी अंजली (15) पुत्री सूरज पाल ने बुधवार की शाम को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। विषाक्त के सेवन के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसका उपचार जारी है। सीएमएस डॉ.संजीव सक्सेना ने बताया कि एसिड पीने के बाद युवती को उसके परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उसे उपचार के बाद रेफर कर दिया है। संवाद

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कासगंज। सोरोंजी क्षेत्र के मोहल्ला योगमार्ग में बुधवार की शाम युवती ने एसिड पी लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मोहल्ला योगमार्ग निवासी तेजवती (18) पुत्री चंद्रभान ने बुधवार की शाम घर में रखा एसिड पी लिया। परिजन आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर उसका उपचार जारी है। भाई कैलाश ने बताया कि एसिड पीने से उसकी हालत बिगड़ गई थी। फिलहाल हालत में सुधार है। सीएमएस डॉ.संजीव सक्सेना ने बताया कि विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के बाद परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद परिजन उसे घर ले गए। संवाद