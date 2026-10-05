Kasganj News: ग्रीको रोमन में दो रजत समेत 3 और फ्री-स्टाइल में कांस्य जीता

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उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि ग्रीको रोमन स्टाइल में सचिन ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, सनी यादव ने 87 किलोग्राम में रजत और हतेन्द्र ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं फ्री-स्टाइल के 92 किलोग्राम भार वर्ग में पंकज यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों का चयन 23 सितंबर को महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम, अलीगढ़ में हुए मंडलीय जूनियर बालक कुश्ती चयन-ट्रायल के बाद हुआ था। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव सुरेश चंद्र उपाध्याय ने पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।उप क्रीड़ाधिकारी ने पदक विजेता खिलाड़ियों और अंशकालिक कुश्ती प्रशिक्षक ब्रजेश कुमार यादव को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास जारी रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।