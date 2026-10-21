'सिस्टम बना हुआ है': यूपी में बीडीओ का वीडियो वायरल, बोले- चार प्रतिशत डीएम-सीडीओ और डीडीओ को देकर आता हूं

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कासगंज के पटियाली ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सरकारी कार्यों के एवज में 10 प्रतिशत कमीशन मांगने और इस रकम को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) तथा जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

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वायरल वीडियो में कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि काम करवाने के लिए पूरी रकम लेकर आनी होगी। इसके साथ ही, वीडियो में अभद्र भाषा के प्रयोग और नेतागिरी न करने की बात सामने आई है और मंत्रणा करने वाले को जेल भेजने की चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता और इसमें कही गई बातों के सटीक संदर्भ की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कमीशन से जुड़े इन गंभीर आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।





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