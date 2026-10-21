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'सिस्टम बना हुआ है': यूपी में बीडीओ का वीडियो वायरल, बोले- चार प्रतिशत डीएम-सीडीओ और डीडीओ को देकर आता हूं

Wed, 21 Oct 2026 11:02 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 11:02 PM IST
सार

यूपी के कासगंज जिले में एक बीडीओ का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें अधिकारी कमीशन मांगने और इसे डीएम समेत अन्य अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 

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Video viral of BDO Sanjeev Kumar demanding bribe in Patiyali in kasganj
बीडीओ संजीव कुमार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कासगंज के पटियाली ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सरकारी कार्यों के एवज में 10 प्रतिशत कमीशन मांगने और इस रकम को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) तथा जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इस सनसनीखेज खुलासे से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
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वायरल वीडियो में कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि काम करवाने के लिए पूरी रकम लेकर आनी होगी। इसके साथ ही, वीडियो में अभद्र भाषा के प्रयोग और नेतागिरी न करने की बात सामने आई है और मंत्रणा करने वाले को जेल भेजने की चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता और इसमें कही गई बातों के सटीक संदर्भ की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कमीशन से जुड़े इन गंभीर आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

 
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मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ वीरेंद्र कुमार सिंह ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से उच्च शासन स्तर को भी अवगत कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।




 
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