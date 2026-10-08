Kasganj News: बुखार आने के बाद दो सगे भाइयों की मौत

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मृतकों की पहचान नियाज अली नगला निवासी नसीर अहमद के पुत्र हुसैन (6) और अब्बूसियबा (4) के रूप में हुई है। पिता ने बताया कि बच्चों को रात में बुखार आया था। दवा भी दी गई, लेकिन फायदा नहीं मिला। इसके बाद बदायूं ले जाते समय मौत हो गई।क्षेत्र में पहले से संक्रामक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। दीन नगर में 2 अक्तूबर को भाई-बहन की मौत हो चुकी है। इसके बाद 5 अक्तूबर से स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं। टीमों द्वारा घर-घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेने के साथ बीमार बच्चों की जांच और बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। राज्य स्तर की टीम भी क्षेत्र का दौरा कर चुकी है।दो बच्चों की मौत के बाद विभाग ने क्षेत्र में निगरानी और बढ़ा दी है। बुखार समेत अन्य लक्षण वाले मरीजों पर विशेष नजर रखी जा रही है।दोनों बच्चों को बुखार आने के बाद परिजन उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर नहीं आए थे। बच्चों की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। - डॉ. कुलदीप, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी