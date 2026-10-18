फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Two arrested for creating a ruckus while intoxicated at the railway station

Kasganj News: रेलवे स्टेशन पर शराब पीकर हंगामा करने वाले दो गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर शराब पीकर आपस में झगड़ा करने और हंगामा कर यात्रियों को परेशान करने के आरोप में राजकीय रेलवे पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की है।
विज्ञापन

जीआरपी के थानाध्यक्ष कोमल कुंतल ने बताया कि रविवार दोपहर 2:15 बजे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में टिकट घर के पास दो लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। इससे रेल यात्रियों को परेशानी हो रही थी। मौके पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई।
विज्ञापन

सूचना पर पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचगर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अपना नाम देवेंद्र सिंह (39) निवासी भंतपुरवा, थाना ठठिया, जिला कन्नौज और संदीप (40) निवासी कैला गांव, थाना राजा का रामपुर, एटा के रूप में हुई है। जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed