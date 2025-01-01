Kasganj News: नन्हें हाथ, स्वच्छता की बड़ी सीख

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इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुलाबी ड्रेस पहने नौ-दस साल की छात्राएं विद्यालय के मैदान और कमरों में झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं।इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य महरुद्दीन शेख ने बताया कि स्कूल में सफाई कर्मचारी 15 से 20 दिन के भीतर आता है इसलिए सभी लोग मिलकर विद्यालय की सफाई करते हैं। उन्होंने बच्चों की सराहना की है।वर्जनपूरे मामले की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। - सुरेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी गंजडुंडवारा