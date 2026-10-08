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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Three people were sentenced to six months' imprisonment for assault.

Kasganj News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को छह-छह माह की सजा

Thu, 08 Oct 2026 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:09 PM IST
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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक पुराने मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। तीनों को छह-छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
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सिढपुरा में वर्ष 2014 में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी। इसमें नगला हरचंदी निवासी अजब सिंह नंद किशोर, मनोज को अभियुक्त बनाया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध हो गए।इसके बाद कोर्ट ने करते हुए प्रत्येक को छह-छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। संवाद
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