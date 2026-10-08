Kasganj News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को छह-छह माह की सजा

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सिढपुरा में वर्ष 2014 में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी। इसमें नगला हरचंदी निवासी अजब सिंह नंद किशोर, मनोज को अभियुक्त बनाया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध हो गए।इसके बाद कोर्ट ने करते हुए प्रत्येक को छह-छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। संवाद

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कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक पुराने मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। तीनों को छह-छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।