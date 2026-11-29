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पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित दिवाली बोनस अभी तक नहीं मिला है। लेखाधिकारी ने बताया कि नवंबर के वेतन की प्रक्रिया चल रही है और वेतन जारी होने के बाद बोनस का टोकन जारी कराने का प्रयास होगा।व्यक्तिगत एरियर भुगतान में देरी पर संगठन ने विरोध जताते हुए मांग पत्र सौंपा और सभी लंबित एरियर का एकमुश्त भुगतान कर पेंडेंसी समाप्त करने को कहा। कार्यालय कर्मचारियों की व्यस्तता बताकर लेखाधिकारी ने पहले अगस्त तक का एरियर देने की बात कही, जिस पर संघ ने समय से भुगतान की मांग रखी। विरोध के बाद लेखाधिकारी ने अगले माह अक्तूबर तक के लंबित एरियर का भुगतान कराने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। पदाधिकारियों ने भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।इस दौरान जिला महामंत्री मुनेश राजपूत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप कुमार यादव, उपाध्यक्ष अंकित पुंढीर व गजेंद्र प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष राजवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश राजपूत, मंत्री पवनेश कुमार और कोषाध्यक्ष अखिलेश शाक्य आदि मौजूद रहे। संवाद