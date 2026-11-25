Kasganj News: शिक्षकों की डिग्री से नियुक्ति तक होगी जांच, अयोग्य मिले तो होगी कार्रवाई
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:50 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:50 PM IST
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कासगंज। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़ी पहल की है। परीक्षा ड्यूटी में परीक्षकों व कक्ष निरीक्षकों की तैनाती से पहले प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षकों को 10 दिसंबर 2026 तक विद्यालयवार जांच पूरी कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सत्यापन के दौरान शिक्षकों के नाम, पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति विवरण के साथ स्नातक व परास्नातक डिग्रियों की जांच होगी।
संबंधित शिक्षक जिस विषय पर नियुक्त हैं, उसी विषय के अध्यापन विवरण का मिलान भी किया जाएगा। पोर्टल से सेवानिवृत्त, दिवंगत और संस्था छोड़ चुके कर्मचारियों का नाम हटाना होगा जबकि नवनियुक्त कर्मियों का विवरण जोड़ना अनिवार्य है।
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किसी भी शिक्षक का नाम एक से अधिक विद्यालयों में दर्ज नहीं होना चाहिए और परिषद द्वारा डिबार घोषित शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को डिबार श्रेणी में दर्शाना होगा। परिषद ने चेताया है कि परीक्षा कार्य में अयोग्य शिक्षक मिलने पर प्रधानाचार्य व प्रबंधक की जवाबदेही तय होगी।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सत्यापित अभिलेखों के आधार पर ही परीक्षा व मूल्यांकन कार्य होंगे।
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वर्जन
परीक्षा कार्यों में अयोग्य शिक्षक की तैनाती मिलने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - रजनेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, कासगंज
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जिला विद्यालय निरीक्षकों को 10 दिसंबर 2026 तक विद्यालयवार जांच पूरी कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सत्यापन के दौरान शिक्षकों के नाम, पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति विवरण के साथ स्नातक व परास्नातक डिग्रियों की जांच होगी।
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संबंधित शिक्षक जिस विषय पर नियुक्त हैं, उसी विषय के अध्यापन विवरण का मिलान भी किया जाएगा। पोर्टल से सेवानिवृत्त, दिवंगत और संस्था छोड़ चुके कर्मचारियों का नाम हटाना होगा जबकि नवनियुक्त कर्मियों का विवरण जोड़ना अनिवार्य है।
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किसी भी शिक्षक का नाम एक से अधिक विद्यालयों में दर्ज नहीं होना चाहिए और परिषद द्वारा डिबार घोषित शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को डिबार श्रेणी में दर्शाना होगा। परिषद ने चेताया है कि परीक्षा कार्य में अयोग्य शिक्षक मिलने पर प्रधानाचार्य व प्रबंधक की जवाबदेही तय होगी।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सत्यापित अभिलेखों के आधार पर ही परीक्षा व मूल्यांकन कार्य होंगे।
वर्जन
परीक्षा कार्यों में अयोग्य शिक्षक की तैनाती मिलने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - रजनेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, कासगंज