Kasganj News: युवक की चिता की राख पर मिला तंत्र-विद्या का सामान, हंगामा
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:21 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:21 PM IST
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सहावर। गांव गूदरागंज में सांप के डसने से मृत युवक के अंतिम संस्कार के अगले दिन श्मशान घाट पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। रविवार सुबह युवक की चिता की राख पर अंडे, नए कपड़े और तंत्र-विद्या से जुड़ी संदिग्ध सामग्री मिलने पर परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।
गांव निवासी 28 वर्षीय रुकुम सिंह पुत्र केहरी सिंह बृहस्पतिवार को खेत पर काम करते समय सांप के डसने से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
रविवार सुबह जब ग्रामीण श्मशान पहुंचे तो उन्होंने चिता की राख पर तंत्र-विद्या से जुड़ी सामग्रियां देखीं। मृतक के भाई राम खिलाड़ी ने इसे देखकर भाई की सामान्य मौत पर संदेह जताते हुए तंत्र-विद्या से हत्या का आरोप लगाया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
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युवक की मौत सांप के काटने से हुई थी और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने परिजन को समझाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ग्रामीणों को अंधविश्वास से दूर रहने की हिदायत दी गई। - दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ सहावर
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गांव निवासी 28 वर्षीय रुकुम सिंह पुत्र केहरी सिंह बृहस्पतिवार को खेत पर काम करते समय सांप के डसने से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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रविवार सुबह जब ग्रामीण श्मशान पहुंचे तो उन्होंने चिता की राख पर तंत्र-विद्या से जुड़ी सामग्रियां देखीं। मृतक के भाई राम खिलाड़ी ने इसे देखकर भाई की सामान्य मौत पर संदेह जताते हुए तंत्र-विद्या से हत्या का आरोप लगाया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
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युवक की मौत सांप के काटने से हुई थी और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने परिजन को समझाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ग्रामीणों को अंधविश्वास से दूर रहने की हिदायत दी गई। - दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ सहावर